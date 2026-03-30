ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak genelinde güvenlik risklerinin arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, İran ve İran destekli silahlı grupların belirli hedeflere yönelik saldırı hazırlığında olabileceği ifade edildi.

Hedefte üniversiteler var

Uyarıya göre, özellikle Bağdat başta olmak üzere Süleymaniye ve Duhok kentlerinde bulunan Amerikan üniversiteleri ile ABD bağlantılı eğitim kurumlarının potansiyel hedefler arasında olduğu belirtildi.

İran ve bağlantılı gruplar işaret edildi

Büyükelçilik açıklamasında, İran’ın Orta Doğu genelinde Amerikan kurumlarına yönelik tehditlerini artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca İran yanlısı silahlı grupların Irak genelinde ABD’ye ait diplomatik ve askeri varlıklara yönelik saldırılar gerçekleştirdiği vurgulandı.

IKBY dahil geniş risk alanı

Açıklamada, saldırı riskinin yalnızca merkezi bölgelerle sınırlı olmadığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere Irak’ın birçok bölgesini kapsadığı ifade edildi.

ABD vatandaşlarına “ülkeyi terk edin” çağrısı

ABD Büyükelçiliği, Irak’ta bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik uyarısını yineleyerek, güvenlik gerekçesiyle ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Son dönemde ABD ile İran arasında artan gerilim ve Irak’ta faaliyet gösteren silahlı grupların saldırıları, bölgedeki güvenlik risklerini daha da artırmış durumda. Uzmanlar, özellikle sivil hedeflere yönelik olası saldırı ihtimaline karşı uluslararası toplumun dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.