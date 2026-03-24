Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisi, bugün sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Henüz kesin nedeni tam olarak saptanamayan patlama sonrası tesiste büyük çaplı bir yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, bölge sakinleri arasında büyük bir panik yaşandı. Olayın hemen ardından çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi rafineriye yönlendirilerek alevleri kontrol altına almak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yetkililerden ilk açıklamalar: Endüstriyel kaza şüphesi

Patlamanın ardından kamuoyunu bilgilendiren Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, rafineri sahasında ciddi bir kazanın yaşandığını resmen doğruladı. Mitchell, ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtirken, olayın ayrıntılarına dair henüz net verilere sahip olmadıklarını ifade etti. Öte yandan Şerif Zena Stephens, bölgedeki durumla ilgili yaptığı değerlendirmede şu an için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin kendilerine ulaşmadığını dile getirerek yüreklere su serpti. İlk belirlemelere ve tahminlere göre, infilakın tesiste bulunan bir endüstriyel ısıtıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

"Evlerinizden çıkmayın"

Rafinerideki yangının ve olası kimyasal sızıntı riskinin ciddiyeti nedeniyle yerel otoriteler güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle tesisin batı kesiminde ikamet eden vatandaşlar için acil durum uyarısı yayınlandı. Yetkililer, dumanın ve havaya karışabilecek partiküllerin halk sağlığını tehdit etmemesi adına bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Güvenlik çemberinin genişletildiği bölgede, trafik akışı da kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Soruşturma başlatıldı: İhmal mi teknik arıza mı?

Valero petrol rafinerisinde meydana gelen bu korkutucu hadisenin ardından federal ve yerel birimler tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Teknik ekipler, patlamanın yaşandığı endüstriyel ısıtıcı ünitesindeki arızanın nedenlerini ve bakım geçmişini inceleme altına aldı. Patlamanın bir ihmalden mi yoksa teknik bir metal yorgunluğundan mı kaynaklandığı, yapılacak detaylı bilirkişi incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Şehir yönetimi, yangının tamamen söndürülmesinin ardından tesisteki hasar tespit çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

