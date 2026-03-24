Ümraniye’de Kars36 Spor’un genç yeteneği Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen derinlemesine soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet dosyası kapsamında, aralarında magazin dünyasının yakından tanıdığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da yer aldığı şüpheliler hakkında karar verildi. Emniyetteki sorgu süreçlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barıştırma girişimi kanlı bitti: İnfial yaratan saldırı

Olayın perde arkasına dair ulaşılan detaylarda İddialara göre, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rap dünyasının popüler isimlerinden Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki husumeti sonlandırmak ve tarafları barıştırmak amacıyla bir görüşme organize etti. Ancak bu uzlaşma çabası, beklenmedik bir şekilde silahların gölgesinde kaldı. Düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç sporcunun naaşı, dün memleketi Sakarya’da düzenlenen hüzünlü bir törenle toprağa verildi.

Emniyetten geniş çaplı operasyon: 10 Gözaltı

Cinayetin hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri, saldırının tüm boyutlarını aydınlatmak için kapsamlı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma çerçevesinde, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin yanı sıra ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, şüphelilerin büyük bir kısmı sabahın erken saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilerek savcılık karşısına çıkarıldı.

7 tutuklama kararı

Savcılık makamında ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve ilgili suçlamalarla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumunu ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak; Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil olmak üzere toplam 7 zanlının tutuklu yargılanmasına hükmetti. Kararın ardından tutuklanan isimler, yoğun güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna nakledildi.

3 şüpheli hakkında serbestiyet kararı

Yürütülen hukuki süreçte bazı şüpheliler hakkında ise farklı kararlar çıktı. Savcılık ifadesinin ardından B.K. isimli şahıs, herhangi bir kısıtlama uygulanmaksızın tamamen serbest bırakıldı. Dosyanın diğer isimleri olan Z.K. ve A.Ö. hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulandı. Bu şahıslar, belirli yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.