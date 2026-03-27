ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları yeni bir boyuta taşındı. İki ülkenin ortak düzenlediği hava saldırılarında, İran’ın kritik sanayi altyapılarından çelik üretim tesisleri hedef alındı.

Huzistan ve İsfahan’da kritik tesisler vuruldu

Saldırıların, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde bulunan önemli sanayi merkezlerine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Hedef alınan tesisler arasında Huzistan’daki çelik üretim kompleksi ile İsfahan’da faaliyet gösteren Mobarakeh Çelik Fabrikası yer aldı. Bu tesislerin, İran’ın sanayi üretiminde stratejik öneme sahip olduğu biliniyor.

Üretim hatları ve enerji altyapısı zarar gördü

İsfahan’daki Mobarakeh Çelik Fabrikası’na düzenlenen saldırıda, bir elektrik trafo merkezinin ve alaşımlı çelik üretim hattının vurulduğu aktarıldı. Saldırı sonucu tesiste ciddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Huzistan’daki çelik tesisinde ise depo hangarlarının hedef alındığı ve yapısal zarar meydana geldiği belirtildi.

Ortak operasyon dikkat çekti

Saldırının, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından koordineli şekilde gerçekleştirilmesi, bölgedeki askeri iş birliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Uzmanlar, bu tür operasyonların yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve sanayi kapasitesini hedef alan stratejik hamleler olduğuna dikkat çekiyor.