A Milli Futbol Takımının Paraguay ile oynayacağı maç için çeşitli şehirlerde dev ekran kurulumu planlanıyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, sınava girecek adayların sükunet ihtiyacını gerekçe göstererek 81 ilin valiliğine talimat gönderdi. Kararın ardından valilikler ve belediyeler etkinlikleri iptal ederken, vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye Paraguay maçı meydanlarda izlenmeyecek mi" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

MEYDANLARDA MİLLİ MAÇ İZLEMEK NEDEN YASAKLANDI?

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS oturumları nedeniyle sokak ve meydanlarda toplu etkinlik yapılmasını sınırlandırdı. Sınava girecek 2 milyon 425 bin adayın dikkatinin dağılmaması, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve trafik yoğunluğunun engellenmesi amacıyla meydanlara dev ekran kurulmasına izin verilmedi. Alınan idari karar doğrultusunda maç için planlanan tüm açık hava etkinlikleri durduruldu.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI MEYDANLARDA İZLENMEYECEK Mİ?

Valiliklere gönderilen genelgenin ardından, belediyelerin organize ettiği Türkiye Paraguay maçı izleme programları iptal edildi. Milli maç sadece televizyon kanallarından ve dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek. Sınav saatlerine yakın zaman dilimlerinde gürültüye neden olabilecek hiçbir toplu organizasyona müsaade edilmeyecek.

HANGİ BELEDİYELER DEV EKRAN ETKİNLİĞİNİ İPTAL ETTİ?

Bakanlık talimatının ardından yerel yönetimler peş peşe iptal açıklamaları yaptı. İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak başta olmak üzere çok sayıda belediye, Paraguay maçı için hazırladığı dev ekran etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Kent meydanlarında kurulan veya kurulması planlanan ekranlar kaldırıldı.

YKS GÜNÜ İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

YKS sürecinin sorunsuz geçmesi için ülke genelindeki 11 bin 883 okulda güvenlik tedbirleri artırıldı. Sınav merkezlerinin çevresinde sessizliği ve düzeni sağlamak için 44 bin 886 personel ile 6 bin 907 ekip görevlendirildi. Yetkililer, adayların konsantrasyonunu bozacak faaliyetlerin kolluk kuvvetleri tarafından engelleneceğini belirtti.