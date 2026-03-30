Son Mühür- Orta Doğu'da fitilini ateşlediği savaşla küresel bir krize kapı aralayan ABD Başkanı Trump, Küba'ya yönelik uyguladığı ambargonun iplerini gevşeteceğinin ilk sinyallerini verdi.

Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ocak ayından bu yana ülkenin tamamını etkileyen enerji kriziyle boğuşan Küba'ya nefes aldıracak Rus petrolü için açık kapı bırakacağını duyurdu.

Hem ABD'nin hem de AB ve İngiltere'nin yaptırım listesinde bulunan Anatoly Kolodkin adlı Rus bandıralı tanker yaklaşık 730.000 varil ham petrol yükünü Küba'ya götürebilecek.

Küba'ya nefes aldıracak...



Dev tankerin Küba’nın Matanzas limanına Salı günü varması bekleniyor.

Gazetecilerin Küba'ya yönelik sorusuna, ''Eğer bir ülke şu anda Küba’ya biraz petrol göndermek istiyorsa, Rusya olsun veya olmasın, sorunum yok” diye cevap veren Trump,

“İnsanların hayatta kalması lazım… ısıtma, soğutma ve diğer ihtiyaçları için petrol girmesine izin vermeyi tercih ederim. Bu Putin’e yardım etmez, sadece bir tankerlik petrol kaybeder.” ifadesiyle Küba'nın uzun süredir beklediği müjdeyi vermiş oldu.

Sevkiyatın Küba’ya yaklaşık 9-10 günlük dizel yakıt sağlayacağı tahmin ediliyor.

