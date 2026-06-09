Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükselmeye devam ederken, Yemen tarafından İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirildi. İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu duyurdu!

Uluslararası basında yer alan haberler çerçevesinde İsrail ordusu, Yemen’den ülke topraklarına doğru füze fırlatıldığını belirlendiğini duyurdu. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.

Hassas hedeflere yönelik saldırı iddiası gündemde!

Bazı kaynaklarda ise, saldırının Tel Aviv çevresindeki “hassas hedeflere” yönelik gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İlk belirlemelere göre can kaybı yok!

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu ve ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

