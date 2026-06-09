Son Mühür- Dünya basketbolunun en önemli adresi konumunda olan NBA'de bu sezonun şampiyonunu belirleyecek serinin üçüncü maçı da geride kaldı.

Bir ilke imza atan ABD Başkanı Trump, NBA final serisini izleyen görevdeki ilk başkan oldu.

The Washington Post, Trump'ın NBA finalini izlemek için salona gelen Trump'a yönelik protestoları,

''Başkan Trump, New Yorklu bir yerli olarak, NBA Finalleri'nin 3. Maçı için Madison Square Garden'daki bir locada göründüğünde gök gürültüsü gibi yuhalamalarla karşılandı'' ifadeleriyle verdi.



Trump'ın gölgesinde kalan karşılaşmayı kendi evindeki ilk iki maçı da kaybederek 2-0 geriye düşen konuk San Antonio Spurs, 111-115'lik skorla kazanmayı başardı.

Wembenyama maça damga vurdu...



Seriyi 2-1'e taşıyan Spurs'da sezonun en büyük MVP adayı Victor Wembenyama 32 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Spurs'ta Stephon Castle 23 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 1 top çalma,

Dylan Harper 13 sayı, 9 ribaund, 4 asist,

Julian Champagne 12 sayı, 1 ribaund, 3 asist, 1 top çalma,

De'Aaron Fox 12 sayı, 3 ribaund, 8 asist üreterek galibiyette pay sahibi olmayı başardı.

New York fırsat tepti...



Büyük bir avantajı tepen ev sahibi New York Knicks'te 35 dakika sahada kalan Jalen Brunson 32 sayı, 5 ribaund, 5 asist,

Karl Anthony Towns 11 sayı, 8 ribaund, 1 asist, 3 top çalma ve 2 blok,

Josh Hart 16 sayı, 9 ribaund, 5 asist,

O.G. Anunoby 28 sayı, 5 ribaund, 1 asist üretmesine rağmen yenigiyi önleyemedi.

Final serisinin dördüncü maçı bu pazar günü yine New York Knicks'in ev sahipliğine oynanacak.

