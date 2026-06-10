Son Mühür- ABD-İran ve İsrail üçgeninde yaşanan gerilim dördüncü ayına girdi. ABD, düşen helikopterle ilgili İran'ı hedef gösterirken, İran geri adım atmayacağı mesajı verdi.

ABD ordusunun İran’a yönelik gerçekleştirdiği son misilleme saldırılarının ardından, Tahran'ın kararlı tutumunu vurgulayan isim İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi oldu.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.



ABD’ye bir kez daha uyarıda bulunan Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan saldırı talimatı...



ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterinin İran tarafından vurulduğunu öne sürerek, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" açıklamasında bulunmuştu.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak ve Başkomutanın (Donald Trump) talimatı doğrultusunda, 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin, İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarını hedef aldığını belirterek, ABD saldırılarının sona erdiği ve bölgedeki durumun sakinleştiğini kaydett

