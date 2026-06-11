Papa 14. Leo, İspanya’nın Barselona şehrinde ünlü Sagrada Familia Bazilikası’nda gerçekleştirmiş olduğu ayinde dünyaya barış mesajını iletti.

Anlamlı ziyaret!

Papa 14. Leo’nun Barselona ziyareti, Sagrada Familia’nın fikir babası ve ilk mimarı Antoni Gaudí’nin ölümünün 100’üncü yılıyla aynı zamana denk geldi.

Papa tarafından kutsandı!

1882 yılında yapımına start verilen ve halen inşası devam eden Sagrada Familia Bazilikası’nda önemli bir tören de düzenlendi.

Bazilikanın kısa süre önce yapımı biten son kulesi olan “İsa Mesih Kulesi”, Papa 14. Leo tarafından kutsanmış oldu.

“Tanrı’nın mimarı” dedi

Papa 14. Leo yaptığı açıklamada, Sagrada Familia’nın mimarı Antoni Gaudi’den de övgü dolu sözlerle bahsetti. Gaudi için “Tanrı’nın mimarı” diyen Papa, ünlü mimarın eserinin insanlık için önemli bir kültürel ve dini miras olduğuna dikkat çekti.