ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde görev gerçekleştiren Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü kamuoyuna duyurdu. Trump, olayın ardından gerçekleştirdiği açıklamada ABD’nin saldırıya karşılık vermesi gerektiğini ifade ederek dikkat çeken mesajlar iletti.

“Helikopterimiz düşürüldü”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, Amerikan ordusuna ait Apache tipi helikopterin İran tarafından hedef alındığını iddia etti.

Trump, olayla ilgili olarak kendisine bilgi aktarıldığını belirterek, İran’ın saldırısından bahsetti.

“Pilotlar güvende”

Trump açıklamasında ayrıca, helikopterde bulunan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığını belirten Trump, pilotların güvenli şekilde kurtarıldığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, “Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı” dedi.

“Karşılık vermek zorundayız”

İran’a yönelik sert mesajlar aktaran Trump, ABD’nin bu saldırıya kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

Trump, “ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.