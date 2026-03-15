ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel cep telefonu numarasının Washington’daki siyaset ve medya çevrelerine sızması, Beyaz Saray’da yeni bir kriz başlattı. Finans ve medya dünyasından bazı isimlerin, Trump’a doğrudan ulaşabilmek için para veya değerli bilgi takasları teklif ettiği öne sürülüyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Trump’ın 10 haneli özel numarasının, CEO’lar ve kripto yatırımcıları arasında alışveriş malzemesi haline geldiği, hatta bazı gazetecilerin diğer dünya liderlerinin iletişim bilgilerini teklif ederek numarayı elde etmeye çalıştığı bildirildi. Beyaz Saray kaynakları, durumun “kontrolden çıkmış ve adeta yıkım topu gibi” olduğunu belirtiyor.

Telefon trafiği kontrolden çıktı

Başlangıçta yalnızca sınırlı sayıda kişi ve gazetecinin bildiği numara yayılınca, Trump’a gelen arama sayısı hızla arttı. Danışmanlar, başkanın telefon trafiğini takip etmekte zorlanırken, Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, “Başkan Trump tarihin en şeffaf ve erişilebilir başkanıdır. Basın Trump’tan vazgeçemiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Piyasalarda ani dalgalanmalar

Özellikle ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonları sonrasında, medya kuruluşları doğrudan Trump’a ulaşarak bilgi almaya çalıştı. ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi kuruluşlar, Trump’la kısa telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ancak başkanın görüşmeler sırasında verdiği zaman zaman çelişkili bilgiler, piyasalarda ani dalgalanmalara yol açtı. Örneğin, Trump bir görüşmede çatışmaların birkaç gün içinde sona erebileceğini söylerken, başka bir görüşmede sürecin dört ila beş hafta sürebileceğini belirtti. Bu açıklamalar sonrası petrol fiyatları ve ABD borsasında hızlı hareketlilik kaydedildi.

Yetkililer endişeli

Beyaz Saray’daki bazı yetkililer, telefon üzerinden başkana yanlış bilgi aktarılması veya resmi politikalarla çelişen açıklamalar yapılmasından endişe duyuyor. Buna rağmen Trump’ın telefon görüşmelerini sınırlamaya yönelik herhangi bir adım atılmadığı belirtiliyor.