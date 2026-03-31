Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “konser harcamalarında usulsüzlük” iddialarıyla açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu dosyada tüm tutukluların tahliyesine hükmetti.

3 tutuklu sanık serbest bırakıldı

2021-2024 yılları arasındaki konser organizasyonlarına ilişkin harcamalar üzerinden yürütülen soruşturmada toplam 14 sanık yargılanıyor. Davada tutuklu bulunan 3 sanık hakkında yapılan değerlendirme sonucunda, mahkeme heyeti tahliye kararı verdi.

Sanıkların yargılanmasına ise tutuksuz olarak devam edilecek.

İddialar: Usulsüz harcama ve kamu zararı

Dava dosyasında, belediyenin düzenlediği konser etkinliklerinde yapılan harcamalarda usulsüzlük olduğu iddiaları yer alıyor. Söz konusu süreçte kamu kaynaklarının hatalı kullanıldığı yönündeki suçlamalar, yargı sürecinin temelini oluşturuyor.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve delillerin değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı. Buna göre davanın bir sonraki duruşması 7 Temmuz 2026 tarihinde görülecek.