CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Özel, Son Mühür Ankara Muhabiri Dilek Yüzer'in sormuş olduğu soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Bizi daha çok kamçılıyor!"

Son Mühür Ankara Muhabiri Dilek Yüzer tarafından kendisine yöneltilen, "CHP'nin belediyelerine yönelik işlemler, bunun yanında İBB davasının devam etmesi, yarın kurultay davasının görülmesiyle birlikte bütün bunları bir arada toplarsak bu gelişmelerin parti yönetiminde ve yerel yönetimlerin çalışma motivasyonlarına etkisi nedir?" sorusuna yanıt veren Özel'in açıklaması dikkat çekti.

Özel, "Bizi daha çok kamçılıyor. Daha çok çalışıyoruz. Yarın gerçekleşecek olan dava aktarıldığı gibi partiyle ilgili bir dava değil. Kişilere yönelik açılmış olan ve suç ortaya çıkmış olsa bile kişilere ceza verilebilecek olan bir dava. O konuda bütün iddialar yani akşamları televizyonlarda aylarca döndürülen iddiaların tamamı çöp oldu. Hakim en son elindeki sıcak topu İstanbul'a atayım dedi, İstanbul ile birleştirin dedi ona da ret geldi. Burada şimdi bir karar çıkacak. Uzatma olabilir, karar çıkabilir. CHP ile ilgili bahsettiğiniz kapsamdaki bir takım değerlendirmelerin yapıldığı, butlan gibi şeylerin olduğu davayı mahkeme reddetmiştir. İstinaf aşamasındadır. Orayı da herkes takip ediyor. İstinafla ilgili herhangi bir hareketlenme yoktur. O kararın onaylanması bekleniyor. Bunu kim konuşuyor? Bu konuşulsun da CHP meşgul olsun isteyenler konuşuyor. Sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir iştir diye dilimde tüy bitti." ifadelerini kullandı.

