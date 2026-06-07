Son Mühür- Dünya futbolunun bu yaz kalbinin atacağı yer olan Dünya Kupası öncesi A Milli Takım turnuvaya hazır olduğunu gösterdi.

Grupta oynayacağı Panama'ya benzerliği nedeniyle tercih edilen Venezuela karşısına çıkan A milliler, 1-0 geriye düştüğü maçı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün attığı gollerle 2-1 kazanmayı bildi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti.



Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek.

Montella: Kazandığımız için mutluyum...



2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, seviyesi yüksek bir maç olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



İtalyan teknik adam, tedavileri süren oyuncular hakkında ise,

"Sakatlıklarla alakalı şunları söyleyebilirim, Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi, normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı ama riske girmek istemedim. Hakan birkaç dakika fazla oynayabildi, objektif olmak gerekirse şu an 90 dakikayı çıkarmaları zor, adım adım ilerlemek gerek." ifadelerini kullandı.

A Milli takımın yer aldığı grupta ABD, Panama ve Avustralya yer alıyor.