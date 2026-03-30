Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım altyapısını modernize etmek amacıyla dev kapsamlı bir yol seferberliği başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin eş zamanlı olarak yürüttüğü asfalt serimi, yama, kaldırım yenileme ve altyapı iyileştirme çalışmalarıyla kentin çehresi değişiyor. Vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen belediye, koordineli çalışma stratejisiyle Bornova’nın her sokağında hissedilir bir değişim yaratıyor.

Stratejik noktalarda kesintisiz mesai: 9 Ayrı ekip görev başında

İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalar, Bornova’nın ulaşım ağını çok daha dayanıklı bir yapıya kavuşturuyor. Kazımdirik Mahallesi 296/1 Sokak üzerinde gerçekleştirilen yol kazıma işlemleriyle yeni asfalt için zemin hazırlığı yapılırken, Egemenlik Mahallesi 6086 Sokak’ta sıcak asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor. Ulaşım güvenliğini tehlikeye atan bozulmaların önüne geçmek adına Kazımdirik 3. Sanayi Sitesi, Ergene Mahallesi ve Kızılay Mahallesi’ndeki kritik güzergahlarda ise profesyonel yama ekipleri hasarlı noktaları tek tek onararak sürüş konforunu en üst seviyeye taşıyor.

Estetik ve güvenlik bir arada: Kaldırımdan altyapıya tam saha pres

Bornova’daki yenileme hamlesi sadece zemin kaplamalarıyla sınırlı kalmıyor; yaya güvenliği ve estetik detaylar da projenin merkezinde yer alıyor. Çınar Mahallesi’nde kilit parke taşlarının tamiratı titizlikle yürütülürken, Gürpınar Mahallesi’nde yeni kaldırım betonu dökümleriyle modern bir görünüm elde ediliyor. Evka 3 bölgesinde devam eden seramik döşeme işlemleri kentsel estetiği güçlendirirken, Rafetpaşa Mahallesi’nde ise güvenlik odaklı tel örgü beton uygulamaları iki ayrı koldan sürdürülüyor. Ayrıca, sürüş güvenliğini tehdit eden ve asfalt altında kalan rögar kapakları, özel ekiplerce yol seviyesine yükseltilerek altyapı güvenliği tescilleniyor.

Başkan Ömer Eşki gece yarısı sahada: Bornova’da çukura yer kalmayacak

Çalışmaların ilerleyişini yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece yarısı gerçekleştirdiği denetimlerle 3. Sanayi Sitesi’ndeki ekiplere moral verdi. Sahadaki operasyonu bizzat yöneten ve teknik ekipten detaylı rapor alan Başkan Eşki, ilçedeki yol kusurlarını tamamen bitirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Ekiplerin fedakarca çalıştığını vurgulayan Eşki, Bornova halkına verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürlerini sundu.

Sürdürülebilir kent vizyonu: Güvenli ve konforlu yarınlar

Belediyenin yürüttüğü bu geniş çaplı operasyon, sadece bugünün değil, geleceğin Bornova’sını inşa etmeyi amaçlıyor. Planlı ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla tüm mahallelerde yol kalitesini eşitleyerek standartları yükselten ekipler, kentin hem fiziksel dokusunu güçlendiriyor hem de ulaşım verimliliğini artırıyor. Bornova Belediyesi’nin dur durak bilmeyen bu yoğun mesaisi, ilçenin her köşesinde daha güvenli, daha konforlu ve estetik bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle devam edecek.