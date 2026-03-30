Son Mühür- Milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünya açık su yüzme camiasının en prestijli ve zorlu serisi olarak kabul edilen Ocean’s 7 (Yedi Okyanus) parkurlarını başarıyla tamamlayarak erişilmesi güç bir rekora imza attı. İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Derneği (ILDSA) tarafından düzenlenen törenle onurlandırılan İzmirli sporcu, bu devasa meydan okumayı bitiren ilk ve tek Türk yüzücü ünvanıyla adını dünya spor tarihine altın harflerle yazdırdı. İrlanda’nın Killaloe kentinde düzenlenen törende sertifikasını alan Avcı, azmi ve disipliniyle Türkiye'nin gururu oldu.

Kuzey Kanalı’nda devleşen bir performans

Bengisu Avcı’nın 19 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği epik Kuzey Kanalı geçişi, törenin en dikkat çeken başlıklarından biriydi. Sporcumuzun 10 saat 48 saniyelik derecesi, ILDSA tarafından "yılın performansı" ödülüne aday gösterildi. Dünyada bu zorlu kanalı geçebilen 71. kadın sporcu olma başarısını gösteren Avcı, soğuk sular ve sert akıntılarla mücadele ederek elde ettiği bu dereceyle teknik kapasitesini bir kez daha kanıtladı. 2008 yılından bu yana binlerce profesyonel yüzücünün denediği ancak sadece 42 kişinin tamamlayabildiği bu seriyi bitirmesi, başarısının küresel çaptaki büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

2018’den 2025’e uzanan tarihi yolculuk

Bengisu Avcı’nın "Yedi Okyanus" serüveni, 2018 yılında ikonik Manş Denizi geçişiyle başladı. Yıllara yayılan bu disiplinli yolculukta Avcı; 2022’de Catalina Kanalı’nı, 2023’te Cebelitarık Boğazı’nı, 2024’te ise Cook Boğazı ve Molokai Kanalı’nı geride bıraktı. Final yılını temsil eden 2025’te ise Kuzey Kanalı ve Tsugaru Boğazı’nı kulaçlarıyla dize getirdi. Her bir kulaçta sınırlarını zorlayan başarılı sporcu, aynı zamanda Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası geçişlerini kapsayan Triple Crown ünvanını alan ilk Türk kadın yüzücü olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

Rekorların kadını: En hızlı ve en ilk

Başarılı yüzücünün kariyeri, yalnızca bitirdiği parkurlarla değil, kırdığı rekorlarla da dikkat çekiyor. Manş Denizi’ni en kısa sürede geçen Türk kadın sporcu olan Avcı; Catalina ve Cook Boğazı’nı geçen ilk Türk kadın ünvanlarını da taşıyor. Ayrıca Molokai Kanalı’nda "en hızlı Avrupalı kadın", Kuzey Kanalı’nda "en hızlı Türk" ve Tsugaru’da "en hızlı Türk kadın" dereceleriyle açık su yüzücülüğünün zirvesine yerleşti. Bu başarılar, Türk yüzme ekolünün uluslararası arenada ne kadar iddialı bir konuma geldiğini simgeliyor.

Doğanın çığlığına kulaç atmak: İklim değişikliği vurgusu

Serinin en kritik ayakları olan Kuzey Kanalı ve Tsugaru geçişlerini AXA Türkiye iş birliğiyle gerçekleştiren Bengisu Avcı, başarısını anlamlı bir sosyal sorumluluk mesajıyla taçlandırdı. Küresel iklim krizinin deniz ekosistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken milli yüzücü, parkur boyunca karşılaştığı zorlukların doğal dengenin bozulmasıyla ilgili olduğunu belirtti. Avcı, iklim değişikliğinin etkilerini bizzat sahada gözlemlediğini vurgulayarak; beklenmedik akıntılar, ani hava değişimleri ve habitatı değişen deniz canlılarının bu mücadeleyi her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti.