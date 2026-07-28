SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda sahte hakim şebekesinde detaylar netleşiyor. Kendisini 'Adalet Bakanlığı'nda hakim' olarak tanıtan Kubilay Akyol, hakim cübbesini temin eden Asuman Bakaç ve avukat Halil İbrahim Alagöz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adresten Cübbe İle 1 Milyon Euro Çıktı

Jandarmanın baskın yaptığı adreste yapılan aramalarda sahte hakimlik vurgununun boyutları gözler önüne serildi. Aramalarda 1 adet hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın ve döviz, çok sayıda borç protokolü ile dijital materyal ele geçirildi.

'Arabama Bomba Koyabilirler" Yalanı

Sahte hakim Akyol’un günlük hayatında da sahte kimliğini sürdürdüğü, oturduğu mahallede 'Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında kalmalı' diyerek özel park alanı işgal ettiği ve çevre sakinlerini baskı altına aldığı öğrenildi. Sahte hakimin yaklaşık 5 yıl önce de CİMER’e şikayet edildiği ortaya çıktı.

İfadesi Ortaya Çıktı: "Yalan Üzerine Bir Hayat"

Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nde suçunu itiraf eden Kubilay Akyol’un ifadesindeki detaylar dikkat çekti. Hakimliğe özendiğini belirten Akyol 2Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim' dedi. Diğer şüpheliler Asuman Bakaç ve avukat Halil İbrahim Alagöz ise suçlamaları reddederek kandırıldıklarını öne sürse de, mahkeme kuvvetli suç şüphesi nedeniyle 3 zanlının da tutuklanmasına karar verdi.

