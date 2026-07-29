SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye’nin güvenlik politikalarında yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinin geçirdiği yapısal dönüşüme ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Klasik mafya yapılanmalarının yerini dijital platformlara bıraktığını belirten Bakan Çiftçi, mafya ve çete yöneticilerinin uluslararası istihbarat örgütlerinin etkisi altına girdiğini söyledi.

Sanal Ortamda Örgütleniyorlar

Organize suç yapılarının artık geleneksel yöntemleri terk ettiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Çiftçi, çetelerin belirli bir fiziki mekân yerine ağırlıklı olarak sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden faaliyet yürüttüğünü belirtti. Gençlerin ve kuryelerin bu kanallarla yönlendirildiğine dikkat çeken Çiftçi, suçun doğasının dijitalleştiğini ifade etti.

Yabancı Servislerden Çete Liderlerine İmkân Sağlanıyor

Suç örgütlerinin yurt dışındaki uzantılarına ilişkin kritik bir tespiti paylaşan Bakan Çiftçi, 'Çeteler artık sanal ortamda faaliyet gösteriyor. Yurt dışında bulunan suç örgütü yöneticilerine bazı yabancı ülkelerin istihbarat servisleri çeşitli imkânlar ve koruma sağlıyor. Bu yapılar, yabancı gizli servisler tarafından kendi amaçları ve çıkarları doğrultusunda adeta birer maşa gibi kullanılıyor."

Siber Mücadelede Yeni Tedbirler Yolda

İçişleri Bakanlığı’nın siber alandaki organize suçlarla ve bu yapıların arkasındaki uluslararası bağlantılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirten Çiftçi; dijital dolandırıcılık, siber çeteler ve sosyal medya üzerinden yürütülen illegal faaliyetlere karşı emniyet ve jandarma birimlerinin teknolojik altyapı ile koordinasyonunu en üst seviyeye çıkaracaklarını kaydetti.

