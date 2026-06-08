Son Mühür - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, Filipinler’in Sarangani iline bağlı Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin yaklaşık 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, sarsıntının yerin 55,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Filipin basını ise deprem sonrası can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığını duyurdu.

Şiddetli depremin ardından büyüklükleri 4,6 ile 6,5 arasında değişen 10 artçı sarsıntı kaydedilirken, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine karşı uyarılar yapıldı. Filipinler Sismoloji Ajansı da tsunami dalgalarının bazı kıyılarda 1,4 metre yüksekliğe ulaşmaya başladığını bildirdi.

1 metrelik dalgalar...

Depremin ardından açıklama yapan Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Sultan Kudarat ve Sarangani illerindeki kara konuşlu tsunami gözlem istasyonlarında yaklaşık 1 metrelik dalgaların tespit edildiğini belirtti. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise tsunami riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlara vakit kaybetmeden yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. Marcos, hükümetin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini ve afet müdahale ekiplerinin hazır bekletildiğini ifade etti.

Öte yandan Malezya Meteoroloji Dairesi, Borneo Adası’nda bulunan Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yayımladı. “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alan Filipinler’de, deprem ve volkanik hareketlilik nedeniyle büyük ölçekli sarsıntılar sık sık meydana geliyor.