Kaza, Artvin-Ardanuç kara yolu üzerinde bulunan DSİ mevkiinde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerindeki yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından bir kişinin düştüğü yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler seferber oldu

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında ekipler, düşen şahsa ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs bulunduğu noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklandı

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Turgay Atalay olduğu öğrenildi. Acı haber, sevenleri arasında üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.