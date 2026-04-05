İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kadınlara yönelik müstehcen ve aşağılayıcı içerikler paylaştığı iddiasıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Testo Taylan lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız'ın sosyla medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımın ardından tahliye olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımını yapan Taylan, “Kınadığını şey başına gelmeden ölmezsin” ifadelerini kullandı.
