Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, “İBB soruşturması”na ilişkin iddianame hakkında açıklama yapmak üzere bugün saat 14.30’da basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Toplantının gündeminin büyük ölçüde İBB iddianamesi olması bekleniyor.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında bazı belediye bürokratlarının da bulunduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart tarihinde evlerine yapılan polis operasyonları sonucu gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İddianamenin hazırlanma süreci

Yaklaşık 8 aydır beklenen İBB iddianamesinin tamamlanmaması, muhalefet kanadının yanı sıra MHP cephesinden de yargıya eleştirilerin gelmesine yol açtı. Avukat Hüseyin Ersöz, dün yaptığı paylaşımda soruşturma dosyasıyla ilgili tefrik kararı verildiğini duyurmuş ve bu gelişme, iddianamenin yakın zamanda tamamlanabileceğine işaret etmişti.

İddianame medyaya sızdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, İBB soruşturmasına ilişkin iddianameyi bugün kamuoyuna sızdırdı. Gazete, iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfa olacağını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “1 numaralı şüpheli” olarak yer aldığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddianamenin henüz tamamlanmadığını belirten bir açıklama yaptı.