Son Mühür- Mart ayı geride kalırken, milyonlarca vatandaşın geçim mücadelesini ve mutfak masrafını yakından ilgilendiren nisan ayı enflasyon verileri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonominin yol haritasını belirleyen ve maaş zamlarından kira artışlarına kadar birçok alanı etkileyen rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Nisan'da enflasyon ne kadar oldu?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2026 yılının nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık 4,18 seviyesinde olurken, yıllık 32.37 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi neydi?

Veriler açıklanmadan önce ekonomistler, nisan ayı için beklentilerini açıklamıştı. AA Finans tarafından 29 uzmanın katılımıyla gerçekleşen ankette, aylık artışın ortalama yüzde 3,19 civarında olması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,11 bandına olacağı düşünülmüştü.

Mart ayından enflasyonu kaç olmuştu?

TÜİK verilerine göre mart ayında aylık bazda yüzde 1,94’lük bir artış meydana gelmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak kayıtlara geçmişti.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da 2026 yılı nisan ayına ilişkin E-TÜFE verilerini duyurmuştu. ENAG’ın değerlendirmelerine göre, tüketici fiyatları nisan ayında aylık bazda yüzde 5,07, yıllık enflasyon yüzde 55,38 düzeyinde olmuştu.