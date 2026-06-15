Son Mühür- Borsa İstanbul uzun süredir hasret kaldığı yukarı yönlü haraketliliğe Orta Doğu'dan gelen anlaşma haberiyle yeniden başladı.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in duyurduğu sıcak gelişme ABD ve İran'dan gelen haberlerle teyit edilince, BIST 100 endeksi güne pozitif giriş yapmıştı.

Bütün sektörlerin artıya geçtiği süreç gün boyu devam etti.

Savaştan en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık hisseleri yükselişte başı çekti.

Yükselişin Türk Hava Yolları'nda yüzde 6'yi, Pegasus'ta yüzde 5'i, Çelebi'de yüzde 3'ü aştığı görüldü.

Pozitif bir etki yaptı...

''ABD ve İran arasında barış Antlaşması’nın imzalanacağının açıklanması yurt dışı ve yurtiçi piyasalarda çok pozitif etki yaptı'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Endeks hızlı bir çıkışla 14.300 seviyesinin üzerine çıktı. Başta bankacılık olmak üzere havacılık sektöründe sert yukarı yçnlü hareketlenme var.

An itibari ile bankacılık endeksi yüzde 5.30, sanayi endeksi yüzde 3, BIT 100 endeksi de yüzde 3.63 oranında artıda. Para girişine baktığımda ise yaklaşık 4 milyar TL’yi aşmış durumda olduğunu görüyorum. Altın ve Bitcoin’de yukarı arttırırken petrolden sent düşüşe yol açtı''

Yüzde 4'e yaklaşan yükseliş sonrası Bitcoin 66.401 dolardan, ons altın 4.339 dolardan ve gram altın 6.486 liradan işlem görüyor.