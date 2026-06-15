Son Mühür- Geçtiğimiz hafta yatırım araçları içinde BIST 100 endeksi, dolar ve avro kazandıranlar, emeklilik ve yatırım fonlarıyla altın kaybettirenler tarafında yer almıştı.

Bir önceki haftaya göre yüzde 1.78 yükselen BIST 100 endeksinin son bir aydaki performansı ise yüzde 2.99 oranında eksi olduğu görülüyor.

Endeks, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in duyurduğu Orta Doğu'da yeniden silahların susacağı haberlerinin ardından haftanın ilk işlem gününe yüzde 3.02'lik yükselişle 14.359 puandan giriş yaptı.

VIOP'da BIST 30 kontratları da güne yüzde 2.6'lık artışla 16.439 puandan başlamıştı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puan seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif...



Şubat ayı sonunda başlayan ABD, İran ve İsrail üçgenli savaşta uzun süredir devam eden barış görüşmelerinin mutlu sonla biteceği haberleri küresel piyasaları hareketlendirdi.

Asya borsaları, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizinin sona ereceği umuduyla coşkulu yükselişlere sahne oldu.

Japon Nikkeri endeksi yüzde 5.5, Güney Kore KOSPİ endeksi yüzde 5.3'ü bulan artışlara sahne oldu.

Hong Kong, Çin, Tayvan ve avustralya borsaları da günü artıda kapattı.



Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



ABD ve İran arasında Şubat ayı sonundan bu yana devam eden savaşa son noktanın konulacağı haberleri sonrası;

yüzde 2.23 yükselen ons altın 4.325 dolardan,

yüzde 2.27 yükselen gram altın 6.4019 liradan,

yüzde 2.86 yükselen gümüş 70.04 dolardan,

yüzde 4.28 düşen Brent petrol 83.52 dolardan,

yüzde 2.67 yükselen Bitcoin 65.684 dolardan işlem görüyor.