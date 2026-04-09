Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası’nın Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi sorumlusu Mutez Bişarat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin Tubas’a bağlı Teyasir ile el-Akabe köyleri arasında yeni bir yasa dışı yerleşim birimi kurduğunu belirtti. Bişarat, bu yerleşim çevresinde çıkan olaylar sırasında Alaa Halid Subeyh isimli bir Filistinlinin yerleşimciler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

“Bölgede gerilim tırmanıyor, askeri operasyon başlatıldı”

Bişarat, Alaa Halid Subeyh’in cenazesinin İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu belirterek, İsrailli yerleşimcilerin büyük gruplar halinde bölgede toplandığını ve ordunun bu grupları korumak üzere konuşlandırıldığını ifade etti. Bu durumun bölgede gerilimi daha da artırdığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Teyasir ve el-Akabe köylerini “güvenlik operasyon bölgesi” ilan ettiğini aktaran Bişarat, bölgede geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığını, buldozerler eşliğinde kasabaya baskın düzenlendiğini ve evlerde aramalar yapıldığını bildirdi.