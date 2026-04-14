Son Mühür - Bugün ( 14.04.2026) İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi duyurusu İZSU tarafından verildi. Yayımlanan verilere göre bugün 6 ilçede 1-8 saat arasında İzmirli susuz kalacak.

İşte İZSU tarafından yayımlanan kesinti listesi:

BORNOVA – Kazımdirik: 10:20–11:20 (1 saat) – Branşman arızası

BORNOVA – Gürpınar: 09:15–11:15 (2 saat) – Müteahhit çalışması

BORNOVA – Doğanlar, Mevlana: 09:00–11:00 (2 saat) – Bölge sayaç bakımı

BUCA – Göksu, Seyhan: 08:00–11:00 (3 saat) – Bölge sayaç bakımı

DİKİLİ – Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey: 09:45–11:45 (2 saat) – Doğalgaz çalışması kaynaklı ana boru arızası

KARABAĞLAR – Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Üçkuyular: 09:20–11:20 (2 saat) – Ana boru arızası

KARABAĞLAR – Ali Fuat Erden, Gazi, Limontepe, Umut, Yüzbaşı Şerafettin: 08:50–12:50 (4 saat) – Boru deplasman çalışması

KARABAĞLAR – Arap Hasan, Basın Sitesi: 13:00–16:00 (3 saat) – Şebeke yenileme/döşeme

SEFERİHİSAR – Gödence, Gölcük: 09:00–17:00 (8 saat) – Elektrik arızası

ÇİĞLİ – Ataşehir: 10:35–11:35 (1 saat) – Branşman arızası