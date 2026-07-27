Son Mühür- Geçtiğimiz haftaya 135 milletvekiliyle Ana muhalefet partisi olarak başlayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, haftayı 44 milletvekiliyle TBMM'deki beşinci parti durumunda kapatmak zorunda kalmıştı.

Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekilinin Yeni Parti saflarına katıldığı süreçte, CHP'de kalanların içinde, ''Üçüncü Yol'' taraftarı olan kesiminde bulunduğu tartışmaları gündem olmuş, gazeteci Fatih Altaylı, CHP'de kalan vekilleri içinde Kılıçdaroğlu'na açık destek verenlerin sayısının 20'yi bulmayacağını öne sürmüştü.

Grup başkanlığı seçimi ortaya çıkardı...



Özgür Özel'in istifasıyla boşalan CHP Grup Başkanı koltuğu için yapılan seçimde ortaya çıkan tabloya dikkat çeken Fatih Altaylı, iddiasının kanıtlandığını savundu.

Fatih Altaylı,

"Geçen hafta burada “Butlan Partisi’nde kalanların hepsi Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler değil. Kılıçdaroğlu’na destek verenlerin sayısı 20’yi bulmaz” diye yazdım.

Bir tarafımdan uydurmadım tabii.

“Şimdilik” orada kalanlarla ya da “tedbiren” orada kalanlarla konuşarak yazdım.

Dün TBMM’nin 5. partisi konumundaki Butlan Partisi’nde grup başkanlığı seçimi vardı. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamayan ve bir daha da asla olamayacakmış gibi görünen Kılıçdaroğlu, TBMM dışında olduğu için partiye bir grup başkanı seçmek için toplandılar.

Sadece 18 oy alabildi...



Bir yanda Kılıçdaroğlu’nun adayı Faik Öztrak, diğer yanda ise Gürsel Erol vardı ve Kılıçdaroğlu’nun adayı 39 milletvekilinin katıldığı parti içi seçimin ilk turunda 18 oy alabildi. Tam da bana söylendiği gibi. Kılıçdaroğlu’na bağlı vekil sayısı 20’yi bile bulmuyordu.

Öyle görünüyor ki, Kılıçdaroğlu’nun kifayetsiz bürokrat kompleksiyle küçük olsun benim olsun, makam odam, makam otomobilim, sekreterim, harcırahım olsun memleket ne olursa olsun diye oturduğu koltuğu bile garantili değil.

O kadar yetersiz ve o kadar eksik ki, yargı kararıyla oturtulduğu koltuğu bile koruyamayacak gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ne olmuştu?



Özgür Özel'in ayrılmasının ardından boşalan Grup Başkanı koltuğu için yapılan seçime 39 milletvekili katılmış, ilk turda adaylardan Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztrak 18, parti içinde Üçüncü Yolu temsil ettiği iddia edilen Gürsel Erol 19 oy almıştı.

İkinci turda Kılıçdaroğlu'nun devreye girdiği iddiaları gündeme gelmiş yapılan oylamada bu kez Öztrak 21, Erol 17 almıştı.

Gürsel Erol'un çekilmesinin ardından CHP Grup Başkanı koltuğunun yeni sahibi Faik Öztrak olmuştu.

Erol'un hedefinde Genel Merkez vardı...



Üçüncü tur öncesi yarıştan çekilen Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada :

"Parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesçe malumdur."

"Hiçbir Genel Başkan'ın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesi, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemelidir."

"CHP'nin yeniden iktidar yürüyüşü, biat kültürüyle değil; özgür iradeye sahip kadrolarla mümkün olacaktır." mesajlarıyla Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına üstü kapalı sitemde bulunmuştu.

