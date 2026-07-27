Olay, şahsın takipçilerinden para ve dijital hediye istediği sıradan bir canlı yayın sırasında meydana geldi. Yayının ilerleyen dakikalarında kontrolden çıkan kullanıcı, emniyet mensuplarını hedef alarak küfürler etmeye başladı. Yayını o sırada binlerce kişi canlı izlerken, şahsın tavırları ve kurduğu cümleler izleyenlerin tepkisini çekti.

Skandal anları hesabında da paylaştı

Yalnızca canlı yayında hakaret etmekle kalmayan şahıs, bu anların kaydedildiği videoları daha sonra kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Polis teşkilatını hedef alan şahsın kullandığı cümlelerin sosyal medya da daha da yayılması, olaya yönelik tepkileri daha da tırmandırdı.

Etkileşim uğruna Türk Polisini hedef aldı

Elde edilen bilgilere göre şahsın bu davranışı, tamamen izlenme sayılarını yükseltmek ve daha fazla etkileşim alarak gelir sağlamak için gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.

Yetkililere çağrıda bulundular

Daha fazla hediye kazanmak ve takipçi sayısını artırmak için emniyet güçlerini hedef alması, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Birçok kişi ilgili makamları etikete ekleyerek şahıs hakkında işlem yapılması hakkında çağrıda bulundu.