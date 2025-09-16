Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, geçtiğimiz temmuz ayında Denizli’de tüp mide ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilen Yıldırım, bir süredir evinde yatağa bağımlı şekilde yaşamını sürdürüyordu. 310 kilo ağırlığındaki Yıldırım'dan acı haber geldi.
Evinde kalp krizi geçirdi!
Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak’taki evinde fenalaşan Barış Yıldırım, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yıldırım’ın kurtarılamadığı öğrenildi.
Cenaze asansörle taşındı!
Yıldırım’ın vefatının ardından cenazenin apartmandan indirilmesinde güçlük yaşandı. Merdivenlerden çıkarılamayan cenaze, evin penceresinden eşya taşıma asansörü yardımıyla aşağı indirildi. Bu anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilecek
Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin, ikindi namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Ailesi ve yakınları, Yıldırım’ın ani ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.