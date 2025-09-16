Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre Aydın’da 2025 Ağustos ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 düşerek 2 bin 724’e geriledi.

Aydın’da Ağustos Ayı Konut Satışları

TÜİK verilerine göre Aydın’da 2025 Temmuz ayında 2 bin 637 olan konut satışları, Ağustos ayında 2 bin 724’e yükseldi. Bu artış aylık bazda yüzde 3’lük bir yükselişe işaret ediyor.

Yılın İlk 8 Ayında 18 Bin 782 Konut Satıldı

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde il genelinde toplam 18 bin 782 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılında ise Aydın’da toplam 28 bin 743 konut satışı yapılmıştı.

Kuşadası ve Bozdoğan Karşılaştırması

2024 yılında en çok konut satışı 8 bin 888 konut ile Kuşadası’nda yapılırken, en az satış 93 konut ile Bozdoğan’da gerçekleşti. Kuşadası’ndaki satışların 485’i ipotekli, 6 bin 411’i ikinci el, 2 bin 477’si ise ilk elden satış olarak kaydedildi.

Efeler’de 2024 Satışları

Merkez ilçe Efeler’de 2024 yılında toplam 6 bin 100 konut satışı gerçekleşti. Bunun 4 bin 607’si ikinci el, bin 493’ü ise ilk elden satış oldu.