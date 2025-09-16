Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre Aydın’da 2025 Ağustos ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 düşerek 2 bin 724’e geriledi.

Aydın’da Ağustos Ayı Konut Satışları

TÜİK verilerine göre Aydın’da 2025 Temmuz ayında 2 bin 637 olan konut satışları, Ağustos ayında 2 bin 724’e yükseldi. Bu artış aylık bazda yüzde 3’lük bir yükselişe işaret ediyor.

Yılın İlk 8 Ayında 18 Bin 782 Konut Satıldı

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde il genelinde toplam 18 bin 782 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılında ise Aydın’da toplam 28 bin 743 konut satışı yapılmıştı.

Aydın 1

Kuşadası ve Bozdoğan Karşılaştırması

2024 yılında en çok konut satışı 8 bin 888 konut ile Kuşadası’nda yapılırken, en az satış 93 konut ile Bozdoğan’da gerçekleşti. Kuşadası’ndaki satışların 485’i ipotekli, 6 bin 411’i ikinci el, 2 bin 477’si ise ilk elden satış olarak kaydedildi.

Efeler’de 2024 Satışları

Merkez ilçe Efeler’de 2024 yılında toplam 6 bin 100 konut satışı gerçekleşti. Bunun 4 bin 607’si ikinci el, bin 493’ü ise ilk elden satış oldu.

Kaynak: İHA