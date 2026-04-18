Aydın’ın Efeler ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir besi çiftliğinde meydana gelen silahlı saldırı, can kaybının yaşanmasına sebep oldu. Ağır yaralı olan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Can Tülübaş, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Ilıcabaşı Mahallesi’nde korkunç olay!

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinde yaşandı. İddialar çerçevesinde; F.K. isimli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle Mehmet Can Tülübaş’ı hedef aldı ve ateş etti. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Hastaneye kaldırıldı!

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Tülübaş, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından şüpheli F.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede hayatını kaybetti!

Mehmet Can Tülübaş hastanede tedavi altına alınırken, doktorların mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklandı!

Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.