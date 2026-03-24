ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların 25. gününde, İran tarafından hedef alınan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin durumu netlik kazandı. ABD Deniz Kuvvetleri, geminin şu anda Yunanistan’daki Souda Deniz Üssü’nde bakım ve onarım sürecinde olduğunu açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filosu’nun yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford’un Girit Adası’ndaki Souda Deniz Üssü’nde bulunduğu ve gerekli tamirat çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

23 Mart’ta Souda Üssü’ne geldi

Açıklamada, “USS Gerald R. Ford (CVN 78), Kızıldeniz’deki operasyonlarını tamamlamasının ardından bakım ve ikmal işlemleri için 23 Mart 2026 tarihinde Souda Körfezi Deniz Destek Faaliyetleri Üssü’ne yönlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Geminin görev kabiliyetinin tam olarak korunduğu vurgulanırken, liman ziyaretinin onarım, ikmal ve personel açısından verimli bir süreç sağladığı kaydedildi. USS Gerald R. Ford Taşıyıcı Taarruz Grubu’nun ise denizaşırı görevine devam ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Yunan basınında yayımlanan Kathimerini gazetesi, 17 Mart’ta geminin önümüzdeki hafta Girit’teki Souda Üssü’ne geleceğini duyurmuştu.

ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filo, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada geminin çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı ise 16 Mart’ta yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz’deki ABD gemilerinin artık meşru hedefler arasında sayıldığını belirtmişti.

30 saat süren yangın ve mürettebat zorlukları

The New York Times gazetesi, gemideki yangının 30 saatten uzun sürdüğünü öne sürdü. Habere göre yangın nedeniyle yatakları hasar gören 600’den fazla mürettebat, o günden itibaren yerde ve masaların üstünde uyumak zorunda kaldı.