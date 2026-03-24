Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, hem bölge siyasetine hem de Türkiye’nin gelecek vizyonuna dair kritik mesajlar verdi. Türkiye’nin çevresindeki ateş çemberine dikkat çeken Bahçeli, "nifak tohumlarını kurutma" ve "milli birliği tesis etme" vurgusuyla, ülkenin küresel bir aktör olma yolundaki kararlılığını yineledi.

Bölgesel kuşatma ve siyonist zulmüne sert tepki

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan insani dramlara ve güvenlik krizlerine geniş yer ayıran Devlet Bahçeli, bölgenin bir savaş kuşatması altında olduğunu ifade etti. Siyonist yapılanmaların kutsal değerleri hiçe sayan saldırgan tutumunu eleştiren MHP Lideri, Ramazan ayı ve bayram süresince devam eden şiddet olaylarının Türk milletinin huzur ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, yaşanan tüm bu kaotik ortama rağmen Türk milletine hizmet etmekten asla vazgeçmediklerini, en zorlu siyasi ve toplumsal "ayazları" dayanışma ruhuyla aştıklarını vurguladı.

Türk-İslam coğrafyasında barışın anahtarı: Ortak irade

Dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin Türkiye’den bir umut ışığı beklediğini dile getiren Bahçeli, asırlar öncesindeki ihtişamlı döneme atıfta bulunarak devletin yeniden küresel bir güç odağı haline gelmesi için eşsiz bir fırsat yakalandığını söyledi. Barışın ancak bölge ülkelerinin ortak bir irade etrafında toplanmasıyla mümkün olacağını kaydeden Bahçeli, "Aynı kıbleye yönelen gönüllerin mücadelesi, Türk ve İslam coğrafyasındaki savaşları sona erdirecek yegane güçtür," dedi. Bahçeli, dökülen kanın durması ve huzurun hakim kılınması için bölgesel ittifakların önemine dikkat çekti.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu ve stratejik bağımsızlık

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’ye karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunu hatırlatan MHP Lideri, ülkenin kendi milli stratejilerini özgürce belirleyebilmesinin önemine değindi. Milletin köklü değerleri, inançları ve ülküleri üzerine inşa edilen bu stratejik yol haritasının halihazırda uygulandığını belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülke için devasa bir fırsat kapısı aralayacağını ifade etti. Devletin daha muktedir bir yapıya kavuşması için gayret gösterdiklerini söyleyen Bahçeli, iç cephede nifak girişimlerine asla geçit vermeyeceklerini kararlılıkla yineledi.

Katar’daki helikopter kazası: Dost ülkeye taziye

Konuşmasında Katar’da meydana gelen elim helikopter kazasına da değinen Devlet Bahçeli, şehit haberlerinin Türk milletini derin bir yasa boğduğunu belirtti. Hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet dileyen Bahçeli, dost ve kardeş ülke Katar halkına ve yönetimine en içten başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye’nin kardeşlik hukukunun sınırları aşan bir boyutta olduğunu vurgulayan MHP Lideri, milli birliğin ve uluslararası dostlukların bu tür zor zamanlarda daha da pekiştiğini ifade ederek sözlerini sürdürdü.

"Uluslararası hukuk paçavraya döndü"

Dünya siyasetinin etik bir çöküş içerisinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini sert bir dille eleştirdi. Uluslararası insancıl hukukun adeta "bir paçavraya" dönüştüğünü ifade eden MHP Lideri, küresel sistemin mazlumların çığlığına sağır kaldığını belirtti. Bölgedeki enerji krizinin kapıya dayandığına ve savaşın öngörülemez bir noktaya savrulduğuna dikkat çeken Bahçeli, Siyonist-emperyalist haydutluğun bölgeyi ateş çemberine aldığını hatırlattı.

"İran kolay lokma değildir"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eşgüdümlü operasyonlarının 25. gününe girdiğini ve komşu coğrafyaların toz duman içinde olduğunu belirten Bahçeli, stratejik bir uyarıda bulundu. 28 Şubat’tan bu yana gelen süreçte İran İslam Cumhuriyeti’nin "kolay bir lokma" olmadığının tüm dünya tarafından anlaşıldığını ifade etti. Dış güçlerin bölgeyi içten çökertme girişimlerine karşı tek panzehirin milli direniş olduğunu vurgulayan Bahçeli, bir milleti içten çözmeden hiçbir dış gücün başarı şansı olmadığını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye

MHP lideri, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, "hikmetli bir aklın" ürünü olduğunu tescilledi. Bu vizyona dudak bükenlerin bugün "kamyon farı görmüş tavşan gibi" donakaldığını belirten Bahçeli, muhalif çevreleri bu donukluktan kurtulup huzurlu ve gürbüzleşen Türkiye idealine omuz vermeye davet etti. Terörle mücadelenin manevi bir boyutu olduğunu da ekleyen Bahçeli, bu mücadeleyi "koynunda haç taşıyanlara karşı Hilalin asil duruşu" olarak tanımladı.

Kuklacılara karşı Milli kimlik duvarı

Dış güçlerin piyonlarını "kukla ve kuklacı aynı maldır" diyerek hedef alan Bahçeli, Türkiye’nin içindeki ayrılıkçı unsurları tasfiye etme kararlılığını yineledi. "Dilimiz, dinimiz, vatanımız, acımız ve amacımız birdir; hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’yiz" diyen Bahçeli, kimlik siyasetinin sonunun olmadığını ve coğrafyalar deprem geçirirken Türk milletine kendisinden başka kimseden fayda gelmeyeceğini hatırlattı. Başkasının "şeytan planlarına" alet olmama çağrısı yapan Lider, beka düzeyindeki bu süreçte yanlış anlamalara yol açacak kırılgan açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"Milleti yaşatmak esastır"

Konuşmasında Merhum Nurettin Topçu’nun "Menfaat yaşamak, ahlak ise yaşatmak ister" sözüne atıfta bulunan Bahçeli, MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın siyasi menfaat peşinde koşmadığını, tek dertlerinin Türk milletini yaşatmak olduğunu söyledi. Süreci boğmaya veya aceleye getirmeye gerek olmadığını, emin adımlarla hedefe ilerlediklerini belirten Bahçeli, "Yola çıktık, inşallah varacağız; terörsüz Türkiye dedik, mutlaka başaracağız" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Savaş durmalı, silahlar susmalıdır"

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte dış politika ekseninde hayati uyarılarda bulunan Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının tüm bölgeyi bir "ateş çemberine" aldığını ifade etti. "Savaş öngörülemez bir noktaya savrulurken, uluslararası toplum bu vahşeti tribünden izlemeyi artık bırakmalıdır," diyen Bahçeli, masum insanların ölümünün açık bir cinayet olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte komşu coğrafyalardaki hareketliliği dikkatle takip ettiğini belirten MHP Lideri, krizden çıkışın tek yolunun silahların susması ve diplomasinin ön plana çıkması olduğunu kaydetti.

"İsrail’de rejim değişikliği şart"

Küresel güçlerin bölgeye müdahale stratejilerini eleştiren Bahçeli, ezber bozan bir çıkış yaparak asıl rejim değişikliğinin İsrail’de yaşanması gerektiğini savundu. ABD’nin öncelikli gündeminin bu olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, İspanya Başbakanı’nın Filistin konusundaki onurlu duruşunun tüm dünyaya ilham vermesi gerektiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bölgesel uzlaşı ve barış için sergilediği yoğun çabaları takdirle karşıladığını belirten Bahçeli, "Bu dünya, 'insanım' diyen herkesin ortak yaşam alanıdır; hiç kimsenin bu alanı kana bulamaya hakkı yoktur," dedi.

Terörsüz Türkiye için yasal ve demokratik yol haritası

"Terörsüz Türkiye" vizyonuna dair somut adımların sinyalini veren Bahçeli, bu sürecin tesadüfi değil, titizlikle hazırlanmış bir plan dahilinde ilerlediğini müjdeledi. Komisyon raporlarına istinaden yasal ve demokratik adımların sırasıyla atılacağını belirten MHP Lideri, "Zaman en büyük ilaçtır," diyerek sabır ve kararlılık vurgusu yaptı.