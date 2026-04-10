Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde törenlerle kutlanacak. Milli bayram kapsamında okullar, kamu kurum ve kuruluşları 23 Nisan Perşembe günü tam gün kapalı olacak. Milyonlarca memur da bu tarihte izinli sayılacak. Tatilin perşembe gününe denk gelmesi, cuma gününü yıllık izinle birleştirmek isteyen çalışanlar için 4 günlük tatil fırsatı doğuruyor.

24 Nisan'da idari izin var mı?

Cumhurbaşkanlığı ya da ilgili kamu kurumları tarafından 24 Nisan 2026 için idari izin kararı bulunmuyor. Dolayısıyla memurlar 24 Nisan'da görevlerinin başında olacak.

TRHaber'de yer alan bilgiye göre, 24 Nisan Cuma günü normal çalışma düzeni geçerli olacak. Kamu personeli, memurlar ve devlet dairelerinde çalışanlar için idari izin uygulaması söz konusu değil. Hastaneler, sağlık ocakları, bankalar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları 24 Nisan'da açık olacak.

24 Nisan resmi tatil takvimde yer almıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yalnızca 23 Nisan Perşembe günü tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 24 Nisan ise normal mesai günü olarak kabul ediliyor.

23 Nisan'da okullar kapalı mı?

23 Nisan'da tüm eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilecek. Okullar kapalı olacak, sadece resmi törenler düzenlenecek. 24 Nisan Cuma günü ise okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

23 Nisan, 1921 yılından bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bayramın adı 1935'te "Hakimiyet-i Milliye Bayramı", 1981 yılında ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

2026 yılında 23 Nisan'ın perşembe gününe denk gelmesiyle çalışanlar, 24 Nisan Cuma gününü yıllık izin alarak hafta sonu ile birleştirirse toplam 4 gün tatil yapabilecek. Ancak idari izin kararı olmadığı için bu tamamen personelin kendi izin hakkını kullanmasına bağlı olacak.