Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı BIST 100, altın ve yatırım fonlarında değer kaybıyla kapatan piyasaları yeni haftadan neler bekliyor?

''Önümüzdeki hafta ekonomi gündemi hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda yoğun bir veri ve haber akışına sahne olacak. Piyasaların yönü yalnızca ekonomik göstergelerle değil, jeopolitik riskler ve merkez bankalarına ilişkin beklentilerle birlikte şekillenecek'' hatırlatmasında bulunan eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

Küresel cephede ilk önemli başlık Orta Doğu’daki gelişmeler'' vurgusunda bulundu.

Ekonominin nabzın tutan Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın değerlendirmelerinden öne çıkan detaylar şöyle...



Kırılgan bir barış var...



ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin son birkaç gündeki olumsuz gelişmeler nedeniyle kırılgan yapısını koruduğu görülüyor. Ateşkesin sürdürülebilirliği özellikle petrol fiyatları açısından kritik önem taşıyor. Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi halinde enerji fiyatlarında yaşanabilecek artış, küresel enflasyon dinamiklerini yeniden yukarı çekebilir ve bu durum hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde para politikası beklentilerini etkileyebilir.



Fed'den şahin bir duruş...



İkinci önemli başlık ABD Merkez Bankası cephesinde yaşanıyor. Fed Başkanlığı görevine başlayan Kevin Warsh’ın piyasaların ilk beklentilerine kıyasla enflasyonla mücadele konusunda daha kararlı ve görece şahin bir duruş sergilediğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor. Warsh’ın göreve başlamasının ardından verdiği ilk mesajlar, Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasına neden olurken, doların seyri, ABD tahvil faizleri ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları açısından belirleyici olmaya devam ediyor.



Altınla ilgili riskler devam ediyor...



Altın fiyatları ise iki yönlü etki altında hareket ediyor. Jeopolitik risklerin devam etmesi güvenli liman talebini destekleyerek yukarı yönlü bir itiş yaratırken, ABD’de faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturuyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta altının yönü, yalnızca Orta Doğu kaynaklı haber akışına değil, aynı zamanda Fed’in para politikasına ilişkin beklentilere de duyarlı olacak.



Gözler Haziran ayı enflasyon verilerinde...



Yurt içinde haftanın en kritik verisi Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonu olacak. Bu veri, yalnızca fiyatlama davranışlarına ilişkin güncel durumu ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin beklentileri de doğrudan etkileyecek. Yüzde 0,7 ila 1,4 arasında aylık enflasyon bekleniyor. Beklentilerin altında gelecek bir enflasyon verisi faiz indirimi tartışmalarını güçlendirebilecekken, beklentilerin üzerinde bir oran sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisini destekleyecektir.



Ege'de turizm hareketliliği...



Ege Bölgesi açısından bakıldığında ise turizm sezonunun seyri, ihracat pazarlarındaki talep görünümü ve sanayi sektörünün finansmana erişim koşulları önemini koruyor. Yaz aylarının hizmet sektörüne sağladığı katkı devam ederken, yüksek maliyet ortamı ve küresel talepteki zayıflık üretim tarafında baskı oluşturmaya devam ediyor.



Üç ana noktaya dikkat...



Özetle önümüzdeki hafta piyasalar; Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri, Fed’in yeni dönemdeki para politikası eğilimini ve yurt içinde açıklanacak enflasyon verisini birlikte fiyatlayacak. Bu nedenle ekonomik veriler kadar haber akışının da belirleyici olacağı, oynaklığın görece yüksek seyredebileceği, ihtiyatlı olunması gereken bir hafta bizleri bekliyor.