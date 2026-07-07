Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri, uzun süredir yürüttükleri detaylı takibin ardından operasyon için harekete geçti.

Ekiplerin koordineli çalışmasının ardından belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Muğla odaklı yürütülen çalışmanın diğer ayaklarını ise İstanbul ve Adana oluşturdu.

Silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlamalarıyla aranan, sosyal medya hesaplarında da suç unsuru paylaşımlar yaptığı belirlenen 17 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ev aramalarında cephanelik ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Polis ekiplerinin şüphelilerin ikametlerinde yaptığı detaylı aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalar sonucunda ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait sekiz adet mermi bulundu.

Silahın dışında yasa dışı faaliyetleri içeren çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete ve fotoğraf ile incelenmek üzere el konulan çok sayıda dijital materyal de emniyete götürüldü.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerine hemen başlandı. İfade süreçlerinin ve evlerden toplanan dijital verilerin incelenmesinin bitirilmesinin ardından, şüphelilerin en kısa sürede hakim karşısına çıkarılmak üzere adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.