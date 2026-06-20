Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Herkes İçin Engelsiz Plaj’ ve ‘İyi, Temiz ve Adil Gıda Erişimi’ projeleri, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2026 Akıllı Turizm Başkenti En İyi Uygulamalar Raporu’nda örnek model olarak gösterildi.

Kentin iki projesi Avrupa’daki örnekler arasında yer aldı

Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürlüğü (DG MOVE) tarafından hazırlanan 2026 yılı En İyi Uygulamalar Derleme Raporu’nda Muğla, turizmde erişilebilirlik ve gastronomi mirasını koruma alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Kentin iki projesi, ‘En İyi Uygulama’ (Best Practice) Avrupa’daki örnekler arasında yer aldı.

“Muğla’nın erişilebilir plajlar projesi herkes için eşit bir plaj deneyimi sunmaktadır”

Raporda ‘Erişilebilirlikte En İyi Uygulamalar’ kategorisinde yer alan ‘Erişilebilir Plajlar’ başlığında Muğla, Finlandiya’nın Tampere kentiyle birlikte örnek uygulama olarak gösterildi. Hazırlanan raporda, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği erişilebilir plaj projesine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Muğla’nın erişilebilir plajlar projesi herkes için eşit bir plaj deneyimi sunmaktadır. Erişilebilir plaj tasarımı; özel yürüyüş yolları, denize çıkan rampalar, yönlendirici tabelalar, amfibi sandalyeler ve erişilebilir tuvaletleri içermektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında denize girmek isteyen engelli bireyleri, engelli taşıma araçları ve uzman personel eşliğinde evlerinden plajlara taşımaktadır”

Ahmet Aras: Muğla’yı dünyada daha güçlü tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Muğla’nın iki projesinin örnek uygulama olarak yer almasının kendileri için hem büyük bir gurur hem de güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu aktardı. Aras, "Muğla bugün; doğal güzellikleri, kültürel mirası, üretim gücü ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla uluslararası alanda dikkat çeken bir kenttir.

Bizim için turizm, bu kentin denizine, güneşine, doğasına, kültürüne ve yaşam imkanlrına herkesin eşit biçimde erişebilmesini sağlamaktır. Herkes İçin Engelsiz Plaj projemizle engelli bireylerimizin Muğla’nın doğal güzelliklerinden eşit, güvenli ve özgür biçimde yararlanabilmesi için engelleri kaldırıyoruz.

Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı ile de yerel üreticimizi destekliyor, iyi, temiz ve adil gıda anlayışıyla köklü mutfak kültürümüzü geleceğe taşıyoruz. Erişilebilir, sürdürülebilir ve kültürel mirasına sahip çıkan bir turizm vizyonuyla Muğla’yı dünyada daha güçlü tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.