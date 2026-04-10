CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Hasbi Dede hakkında kesin ihraç kararı verdi. Gerekçe olarak parti tüzüğündeki "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü gösterildi.

Hasbi Dede Kimdir?

Hasbi Dede 1983 yılında Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğduğu ilçede tamamladı. Üniversite eğitimini ise Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde aldı.

Siyasete atılmadan önce uzun yıllar spor camiasında görev yaptı. 2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. Hakemlik kariyerinin ardından 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevini üstlendi.

İş hayatında ise 2006 yılından bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti.'nin sahibi olarak müteahhitlik yapıyor.

Siyasi Kariyeri

Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2020 yılında üye oldu. Siyasi kariyerine Görele İlçe Teşkilatı'nda başladı ve yaklaşık bir yıl Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevinin ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından Görele Belediye Başkan Adayı gösterildi. Seçimlerde 4.393 oy alarak oyların %47,28'ini topladı ve Görele Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı görevi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 10 Nisan 2026 tarihli ihraç kararıyla yeni bir döneme girdi.

Hasbi Dede Evli Mi?

Hasbi Dede evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Dede, ihraç kararının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

CHP'den ihraç edilmesine rağmen belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.