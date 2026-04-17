Son Mühür - Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Aradan geçen 6 yılın ardından, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli 14 Nisan’da gözaltına alındı.

Eski Vali Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialar üzerine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı ve iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirildi. Sonel hakkında TCK 281/1-2 kapsamında işlem yapılması amacıyla dosyanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan açıklama yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Eski polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı

Soruşturma kapsamında 16 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ertok, dün tutuklandı. Ertok’un, Gülistan Doku’nun SIM kartına müdahale eden kişi olarak ifade edildiği ve ifadesinde dönemin valisi ile koruma müdürünü işaret ettiği belirtildi.