Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için maratonun son virajına girildi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adayları büyük bir heyecan sardı. Sınava sayılı günler kala ulaşım planlamasını yapmak ve okulunu önceden görmek isteyen öğrenciler, gözünü ÖSYM'den gelecek o kritik duyuruya çevirdi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek dev sınav için "2026 YKS nerede gireceğim?" sorgusu internette en çok arananlar arasına girdi. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak olan sınav giriş belgelerine dair detaylar ise yavaş yavaş netleşiyor.

2026 YKS NEREDE GİRECEĞİM NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimine baktığımızda, sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce öğrencilerin erişimine açılıyor. 2026 YKS oturumlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı göz önüne alındığında, sınav yerlerinin önümüzdeki birkaç gün içinde ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. ÖSYM henüz net bir saat duyurusu yapmadı. Bu yüzden sınav yerini ilk öğrenenlerden olmak isteyen adayların, gün içinde resmi açıklamaları ve AİS ekranını düzenli olarak takip etmesinde büyük fayda var.

ÖSYM AİS YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınav yerleri belli olduğu an milyonlarca aday belgelerini almak için sisteme yönelecek. Sınava gireceğiniz okulu ve salonu öğrenmek oldukça basit bir işlem. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) girmeniz yeterli. Ekrana T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi yazdığınızda doğrudan kendi profilinize ulaşıyorsunuz. Sistemdeki ilgili sekmeye tıkladığınızda sınav merkeziniz, gireceğiniz bina, salon ve sıra numaranız karşınıza çıkacak. Sınav kurallarının, fotoğrafınızın ve bir karekodun yer aldığı bu belgeyi kolayca cihazınıza indirebilir ve ardından yazıcıdan çıkartabilirsiniz.

TYT, AYT, YDT SINAVINA GİDERKEN YANINIZDA NELER OLMALI?

Sınav sabahı okul kapısında herhangi bir mağduriyet yaşamamak için şimdiden hazırlıklı olmak şart. ÖSYM, sınava girecek tüm adayların yanında mutlaka sınav giriş belgesinin fiziki bir kopyasını ve üzerinde fotoğrafı olan geçerli bir kimlik belgesini bulundurmasını zorunlu tutuyor. Sınav giriş belgenizi yazıcıdan siyah-beyaz ya da renkli olarak çıkarabilirsiniz, bu konuda bir kısıtlama yok. Ancak çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Belgenin üzerindeki fotoğrafınızın net bir şekilde görünmesi ve bilgilerinizin rahatça okunabilir durumda olması gerekiyor. Belgenizi aldıktan sonra bu detayları mutlaka kontrol edin.