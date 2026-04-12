Türkiye genelinde güvenliğin kilit isimlerinden olan çarşı ve mahalle bekçiliği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EGM ve Polis Akademisi'nin yapacağı duyuru öncesi 9 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, sürece dair birçok belirsizliği ortadan kaldırdı. Yeni dönemde bekçilerin sahada nasıl çalışacağından, kimlerin başvuru yapabileceğine kadar çeşitli kurallar yeniden şekillendi. Hal böyle olunca, "Bekçi alımı yaş ve eğitim şartı nedir, yeni bekçilerin üst arama yetkisi var mı?" gibi sorular arama motorlarının en çok tıklanan başlıkları arasına girdi.

2026 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bekçi alımı takvimine dair henüz Polis Akademisi veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir ilan yayımlanmadı. Ancak 9 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, ilan tarihinin oldukça yaklaştığının en büyük sinyali oldu. Başvuru tarihleri ve açılacak kadro sayıları belirlendiğinde resmi kurumlar üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Adayların bu süreçte resmi internet sitelerini yakından takip etmesi gerekiyor.

EGM BEKÇİ ALIMI YAŞ ŞARTI KAÇ OLDU, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Güncellenen yeni düzenlemeyle birlikte adayların en çok merak ettiği yaş ve eğitim kriterleri netlik kazandı. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olması kuralı aranıyor. Eğitim tarafında ise en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma zorunluluğu devam ediyor. Ayrıca adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, askerlik görevini tamamlaması ve başvuru yapılacak ilçe sınırları içinde belirlenen süre kadar ikamet etmesi temel şartlar arasında yer alıyor.

BEKÇİLERİN YENİ GÖREV YETKİLERİ NELER, ÜST ARAMA YETKİSİ KALKTI MI?

Yeni yönetmelik sadece başvuru şartlarını değil, çarşı ve mahalle bekçilerinin sahadaki görev yetkilerini de yeniden çizdi. Düzenlemeye göre, bekçilerin araçlı devriye görevleri artık sadece polis veya jandarma gözetimi altında yapılıyor. Yaya devriyelerde ise en az iki bekçinin yan yana görev yapması zorunlu hale geldi. En çok tartışılan arama yetkilerinde de sınırlar kesin olarak çizildi. Bekçiler şüpheli durumlarda sadece kıyafet üzerinden dıştan elle yoklama yapabiliyor. Araç kontrollerinde ise sadece dışarıdan bakıldığında rahatça görülebilen kısımlar inceleniyor. Bekçilerin adli üst araması yapma veya araçlarda detaylı arama gerçekleştirme yetkisi kesin olarak bulunmuyor.