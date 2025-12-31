Bir yılın daha sonuna geldik. 2025 yılının son sayfasında kalbimizdeki umutlarla ve geçmiş yılın anıları, güzellikleri ve yaşattığı zorlukları ile veda ediyoruz.

Hep iyi dilekler ile karşılıyoruz yeni yılı. Artık sadece sağlık ve huzur diliyorum. Zira her yıl bir öncekinden kötü geliyor. Daha kötü ne yaşayabiliriz derken; yaşıyoruz ve zamanla da normalleştiriyoruz. Veda ettiğimiz yılı da hep güzel uğurlamak istesek de onu da başaramıyoruz artık. Yıllar ilerledikçe hem içinde yaşadığımız toplum hem de dünya daha karamsar bir hal alıyor. İsterdim ki hep sizler ile güzel şeyler paylaşayım. ‘Hiç mi iyi bir şey yok onlara bakalım, kötülerden uzak duralım’ diye düşünüp telaffuz ederiz ya hani; gerçekten yok diyebiliriz. Kötüyü her görmezden geldiğimizde biraz daha normalleştirdiğimiz bu dünyada artık iyiler çok az.

KARTALKAYA FACİASI...

Adaletli bir dünyada hakkaniyet ile yaşayabilmek ütopik olmamalı. 2025 yılına dönüp baktığımızda aklıma ilk 21 Ocak tarihinde 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Otel yangını geliyor. Bu yangının sonucunda milli yas ilan edildi ve sorumlu 11 kişi ömür boyu hapis cezası aldı. Düşünün ki, sömestr tatilinde sevdikleriniz ile aileniz, çocuklarınız ile tatile gidiyorsunuz ve yanarak ya da boğularak can veriyorsunuz. Kartalkaya faciası önlenebilirdi ancak ihmaller, daha çok para kazanmak, hırs ve görevi kötüye kullanmalar bu faciayı adım adım getirdi. Bu olay, beni bu yaşıma kadar en derin etkileyen ikinci olay olarak hazfımda kaldı. İlki ise Kahramanmaraş depremleriydi. Kartalkaya yangınında ki hikayeler, gördüklerim ve dinlediklerimden sonra hayatın ne kadar anlık olduğunu ve adaletsiz olduğunu bir kez daha anladım.

DEPREMLER...

Deprem demişken, 2025 yılı yine depremler yılı da oldu diyebiliriz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremler bu ülkenin gerçeği. Bu kadar güzel bir coğrafyanın olmasının sebebi de baktığımızda depremlerdir. Oturduğumuz binaların sağlamlığı hala tartışılırken, deprem bilincine sahip olmamamız da yine bizim en büyük eksikliğimiz. Çocukluktan kazandırılan deprem bilinci nesiller yetiştirmek bu konuda ki ilk önceliğimiz olmalı. Tabii ki kentsel dönüşümler ile binalarımızı sağlamlaştırmak ve planlı kentler ile kaybı en aza indirmek. Çalmadan, çırpmadan… Dünyanın gelişmiş birçok deprem ülkesi bunu başarmış. Biz de başarabiliriz. Bugün çalışmalara başlasak, 1 her zaman 0’dan büyüktür. 23 Nisan tarihinde İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir depremde can kaybı sınırlı sayıda kaldı ancak hasar milyarlarca lirayı buldu. Ayrıca Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde ki deprem de de yine hasarlar oluştu. Bölgede ki deprem hareketliği devam ederken uzmanlar bu bölgede oturanları yine uyarmaya devam ediyor.

YANGINLAR ÇARESİZ!

Her yaz olduğu gibi bu yaz da yine orman yangınları canımızı yaktı. Bu sefer İzmir ve Eskişehir de çıkan yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 10 orman işçimiz şehit oldu. Seferihisar, Menderes, Çeşme. Buca, Gaziemir, Bayındır… Maalesef bu yangınlara engel olamadık.

SİYASET KAZANI...

Siyasi olayların sonu gelmediği ülkemizde bu yıl da yine toplumsal ve siyasi dönüşümler gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması bunlardan biriydi. Bu gözaltı sonunda gerçekleşen tutuklama birçok protestoya yol açtı. Bu kaosun ortasında PKK’nın silah bırakması da yine siyasi bir gelişme olarak tarihteki yerini aldı.

KAYAN YILDIZLAR!

Bu sene yine ünlüler dünyasında birçok kayıp verdik. Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Filiz Akın, Volkan Konak, Selim İleri, Bedia Ener, Deniz Arman, Tanyeli, Osman Sınav, Sırrı Süreyya Önder, Balık Ayhan, İlhan Şeşen, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Şimal, Güllü, Engin Çağlar, Kahtalı Mıçe, Muazzez Abacı… Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.

Yine Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Hepsi birer evlat, eş, baba, abi, kardeşti. Şehitlerimize de bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum.

Bu yıl komşumuz Manisa’da da yas vardı. Önce Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı Güney Temiz sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, en son Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay sonsuzluğa yürüdü.

BİTMEYEN SAVAŞLAR...

2025 yılında savaşların akıttığı kan da durmadı. İsrail ve Amerika bu sene İran’a saldırdı. Ortadoğu daha uzun yıllar bu savaşlara sahne olacak gibi duruyor.

SUSUZLUK YAKINDA...

Yine bu sene kuraklıkta en önemli başlıklardan biri olarak hem ülkemizin hem de şehrimizin sorunu. İzmir’de planlı su kesintileri hala devam ediyor. Ancak barajlarımızda ki doluluk oranları her geçen gün düşüyor. Kasım ayı yağış ortalamalarına baktığımızda en iyi yıllardan biri olmasına rağmen, o kadar su kaybımız var ki bu yağışlar barajlarımızı doldurmaya yetmedi. Aralıksız dört ay boyunca yağış aldığımızda ancak barajlarımız yeterli doluluk oranına ulaşabilir diyen uzamanlar, aralık ayının da yetersiz olduğunu söylüyorlar.

GURURUMUZ...

Filenin Sultanlarını tebrik etmeden yılı bitiremeyiz. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda final oynadılar ve İtalya’ya zorlu ralliler sonrasında 3 – 2 yenilerek dünya ikinciliği unvanını aldılar. 12 Dev Adamlar da 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası final mücadelesinde Almanya’ya yenildiler ve Avrupa ikincisi oldular.

VE ACILARIMIZ...

Ahmet Minguzzi cinayeti, Türk futbolunda bahis skandalı, ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları, Gazze, tatil için İstanbul’a gelen ve zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi, akran zorbalıkları ve kaybettiğimiz çocuklarımız… Hepsi gündemimizde hepimizi üzen ve yoran olaylardı.

UMUTLUYUZ...

Her şeyin çok güzel olacağı, hayatın daha sakin ve yavaş aktığı, herkesin özgürce ve mutlu yaşadığı, kazandığı ve harcadığı, sağlıklı ve iyi nesiller yetiştirdiği bir yıl olmasını dilemek bir hayal olmamalı. Çocukların eşit şartlarda iyi eğitim aldığı, beyin göçünün olmadığı, işçisinin, emekçisinin, işverenin mutlu olduğu, kurallı ve huzurlu bir toplumda yaşama arzusu ütopik olmamalı.

2026 yılı savaşların son bulduğu, her bireyin insanca yaşadığı, sağlıklı ve mutlu olduğu bir yıl olsun. Seneye görüşmek üzere... Mutlu kalın. Ege’de kalın!