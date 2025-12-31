Otomobillerin hız sınırının ülkemizde 120 km/s olmasına rağmen neden daha yüksek hızda üretildiğini biliyor musunuz? Bu soru, burada dursun. Araçlar gibi insanların da ruhsal bakıma, kendilerine zaman ayırmaya, bilgisel anlamda zenginleştirmeye ihtiyacı var.

Pek çoğumuz travmalara maruz kalmış anne babaların çocuklarıyız. Biz doğduktan sonra bunlara yenileri de ekleniyor. Bunlar da zamanla kimi zaman fiziksel kimi zaman da ruhsal rahatsızlıklara dönüşüyor.Yıllardır bildiklerimi öğrencilerimle paylaşırken konu ne olursa olsun ruhsal sorunlarının algılayış biçimlerini etkilediğini gözlemledim.

Diğer olasılıkları dışarıda bıraktığımızda bazen kişi, barındırdığı travmanın ya da travmaların yarattığı etkinin büyüklüğüne göre eğitim sırasında bilinçsizce bir direnç oluşturuyor. Bu durum seçerek, ücret ödeyerek aldıkları eğitimlerde de böyle.Her zaman konfor alanına kaçma eğiliminde olan zihin, sorunlarla baş ederken öğrendiği kimi yöntemleri, eğitimler sırasında bir zorlukla karşılaştığında da kullanıyor. Ve bu en çok da gerçeklerle karşılaşıldığında böyle oluyor. Bahsettiğim anlık ilginin başka bir yere kayması ya da azalması değil. O anın için olmak istenmemesi.Evet ‘’Gerçekler acıdır’’ ama gerçeğimiz bir sonraki anda değişebilir. Yeter ki düşünceni değiştirmeyi öğren.Yazarlık eğitimleri; düşünceyi süzmek, yeniden şekillendirmek ve başka bir açıdan paylaşabilmek üzerinedir. Aileniz arasında geçen sıradan gibi gözüken bir diyalog, üzerinde çalışıldığında bir şiire, bir öyküye, romana ya da senaryoya dönüşebilir. Buna ‘veriyi işlemek’ diyoruz.

Elimizdeki veri arttıkça daha iyi bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Bu süreç aslında yazdıklarıyla tanınan biri olmanın dışında kişinin kendi kendini tedavi etmesine büyük katkı sağlar. Düşünceyi değiştirmek irade, sabır ve güç ister. Bu yüzden bazen atomu parçalamaktan bile zor olduğu söylenir. Hayatta kolay olan bir şey yok ama düşünceyi değiştirmek demek aynı zamanda hayatı kolaylaştırmak demek. İstenilen hedefe daha hızlı ulaşmak demek.Yerinde saymana neden olan düşünceni bükebilir, kırabilir ve değiştirebilirsin. Yeter ki kendine bir fırsat ver. Gelelim başta sorduğum sorunun cevabına. Pek çok nedeni var ama sanırım en önemlisi, hıza ihtiyacın olduğunda kullanabilecek olman için ayağının altında motor gücünün hazır olması. Her türlü soruna ve düşüncelerini değiştirme gücünün beyinin içinde her an hazır olması gibi…