Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen teknik incelemelerde ulaşılan yeni verileri kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada uçuş veri kayıt cihazına (FDR) ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir."

Motor ve pervanelerde teknik arıza bulunmadı

Yapılan detaylı incelemelerde uçağın motorları ve pervanelerinin kaza anına kadar sorunsuz şekilde çalıştığı belirlendi. İncelemelerde, pervane kopmasına bağlı gövde hasarı oluştuğuna dair bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Patlayıcı madde bulgusu elde edilmedi

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından enkazdan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere ilişkin olarak şu değerlendirme paylaşıldı:

"Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır."

Malzeme analizleri ve yapısal değerlendirme Sürüyor

Malzeme incelemelerine ilişkin bölümde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup, gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edilmiştir."

Ayrıca yapısal değerlendirmeye ilişkin olarak şu tespit aktarıldı:

"Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, gövdeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi."

“İlave veriler bulunmadı” vurgusu

Son bölümde FDR verilerine ilişkin şu ifadelere yeniden yer verildi:

"Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir."