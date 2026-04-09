Son Mühür - James McGovern, ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden biri olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, Donald Trump’ın İran ile sağlanan ateşkesi koruyabilmesi için Benjamin Netanyahu’nun eylemlerine karşı daha aktif bir tutum alması gerektiğini belirtti.

McGovern şunları yazdı:

“Netanyahu'nun haftalardır sivillerin ölümüne yol açan Lübnan'ı bombalamaya devam etmesi, bölgeyi daha fazla kaosa sürükleme ve ateşkesi bozma tehdidini oluşturuyor. Trump'ın Netanyahu’ya karşı koyması gerekiyor”

''Trump'ın elinde baskı aracı var''

James McGovern, Donald Trump’ın ne olursa olsun İran ile sağlanan ateşkesi sürdürmesi ve İsrail’in çatışmayı tırmandırmasının önüne geçmesi gerektiğini ifade etti. Trump’ın elinde önemli bir baskı gücü bulunduğunu vurgulayan McGovern, bu imkanın mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

Netanyahu'dan tehdit ve Lübnan'a saldırı

Benjamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada İran ile sağlanan ateşkesi hedeflere ulaşma sürecinde geçici bir aşama olarak değerlendirmiş ve askeri operasyonların yeniden başlayabileceği tehditi etmişti. Donald Trump’ın ateşkesi duyurmasının hemen ardından ise İsrail’in Lübnan’a yönelik hava ve topçu saldırılarını artırdığı bildirilmişti.

''Ateşkes ihlali...''

İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını, ABD ile İran arasında varılan ateşkesin ihlali olarak değerlendirdi J. D. Vance ise söz konusu saldırıları “yanlış anlama” olarak nitelendirerek, ABD ve İsrail’in İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının kapsamına Lübnan’ı dahil etmediğini savundu.