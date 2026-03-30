Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Mart Pazartesi gününe ilişkin değerlendirmelerine göre; Edirne ve Çanakkale hariç Marmara Bölgesi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevresi ile Doğu Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz’de ise 5 ila 7 derece düşeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.
17 il için sarı kod
- Ankara (Yağmur, kar)
- Bitlis (Kar)
- Bolu (Yağmur, kar)
- Hakkari (Kar)
- Hatay (Sağanak, kar)
- Kastamonu (Yağmur, kar)
- Kahramanmaraş (Sağanak, kar)
- Sakarya (Yağmur, kar)
- Siirt (Sağanak, kar)
- Van (Kar)
- Zonguldak (Yağmur, kar)
- Batman (Sağanak, kar)
- Şırnak (Sağanak, kar)
- Bartın (Yağmur, kar)
- Karabük (Yağmur, kar)
- Osmaniye (Sağanak, kar)
- Düzce (Yağmur, kar)
Meteoroloji'den uyarılar yapıldı
Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda; ayrıca Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Öte yandan Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın güney yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ riski bulunduğu belirtiliyor.
30 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
Çanakkale: 16°C, Çok bulutlu
Edirne: 15°C, Çok bulutlu
İstanbul: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kocaeli: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
EGE
Afyonkarahisar: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli: 15°C, Çok bulutlu
İzmir: 18°C, Çok bulutlu
Muğla: 14°C, Çok bulutlu
AKDENİZ
Adana: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)
Düzce: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kastamonu: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu (yerel kuvvetli)
Samsun: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı
Kars: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı
Malatya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Siirt: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı