Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Mart Pazartesi gününe ilişkin değerlendirmelerine göre; Edirne ve Çanakkale hariç Marmara Bölgesi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevresi ile Doğu Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz’de ise 5 ila 7 derece düşeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.

Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda; ayrıca Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Öte yandan Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın güney yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ riski bulunduğu belirtiliyor.

30 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale: 16°C, Çok bulutlu

Edirne: 15°C, Çok bulutlu

İstanbul: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

Kocaeli: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

EGE

Afyonkarahisar: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Denizli: 15°C, Çok bulutlu

İzmir: 18°C, Çok bulutlu

Muğla: 14°C, Çok bulutlu

AKDENİZ

Adana: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı

Antalya: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Mersin: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmurlu

Eskişehir: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Nevşehir: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)

Düzce: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

Kastamonu: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu (yerel kuvvetli)

Samsun: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı

Kars: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı

Malatya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Gaziantep: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Siirt: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı