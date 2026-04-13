Bahar aylarının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün peş peşe yayımladığı sarı kodlu uyarılar ve 19 ili kapsayan kar yağışı tahminleri, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşları teyakkuza geçirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altına düşeceği uyarısıyla birlikte, gözler tamamen "Yarın okullar tatil edilecek mi?" sorusuna çevrildi.

14 NİSAN SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı uyarısı alan Erzurum, Kars, Bolu ve Sivas gibi toplam 19 ilde yaşayan öğrenciler, valiliklerden gelecek resmi duyuruları heyecanla bekliyor. Ancak şu an itibarıyla hiçbir il veya ilçe valiliğinden 14 Nisan Salı günü için alınmış resmi bir kar tatili kararı bulunmuyor. Yeni bir son dakika açıklaması gelmediği sürece yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime planlandığı gibi devam edilecek.

METEOROLOJİ'DEN HANGİ İLLERE KAR UYARISI GELDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan'ın da aralarında bulunduğu 13 il için kuvvetli yağış uyarısı yaparken, toplamda 19 ilde kar etkili olacak. Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya, oradan Karadeniz'in yükseklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ VE KUVVETLİ KAR RİSKİ

Uyarı listesinin en kritik noktasını Doğu Anadolu Bölgesi oluşturuyor. Bölge genelinde kar yağışı beklenirken özellikle Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da aralıklı kar yağışları görülürken; Van, Muş ve Erzincan hattında ise karla karışık yağmur etkili olacak. Yetkililer, bölgedeki yüksek ve dik yamaçlar için çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar yüksek rakımlı yerlerde kara dönüşecek. Sivas, Kayseri ve Yozgat'ın yüksek kesimleriyle birlikte Konya'da sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur geçişleri yaşanacak. Karadeniz Bölgesi'nde ise Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde doğrudan kar yağışı beklenirken; Artvin, Bolu ve Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar geçişleri etkisini gösterecek.