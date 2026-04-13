Son Mühür - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan’daki İran görüşmelerinden dönüş yolunda kendisini bilgilendirdiğini açıkladı. Netanyahu, Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukası kararını desteklediğini belirterek iki tarafın “sürekli koordinasyon halinde” olduğunu söyledi.

İsrail basınına göre Netanyahu, “İran ile ateşkes her an sona erebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Trump ile aralarında bir görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tam tersi doğrudur. Bu görüşmelerde ve başkan ve ekibiyle yaptığımız günlük görüşmelerde bulunan herkes bunu doğrulayabilir. Bu düzeyde bir koordinasyon daha önce hiç olmamıştı, ne İsrail tarihinde ne de Yahudi halkının tarihinde.''

''Amerikalılar tahammül edemez...''

Benjamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın ateşkes anlaşmasını açık şekilde ihlal etmesine tolerans göstermeyeceğini ifade etti. Ayrıca Netanyahu, JD Vance’in kendisine ABD açısından en kritik konunun tüm zenginleştirilmiş nükleer materyallerin ortadan kaldırılması ve önümüzdeki yıllarda, hatta muhtemelen on yıllar boyunca İran’da herhangi bir zenginleştirme faaliyetinin yapılmamasının sağlanması olduğunu aktardığını belirtti.